Собянин рассказал о бесплатных туристических автобусах для детей и пенсионеров

У московских школьников есть уникальная возможность бесплатно посещать более 100 городских музеев и выставочных залов Как сообщил на своем персональном портале мэр Москвы Сергей Собянин, с начала текущего года было совершено около 4 тыс.
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