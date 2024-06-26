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О статусе центробанков мира. В чём уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи?

О статусе центробанков мира. В чём уникальность ЦБ Китая, Вьетнама и Северной Кореи?

Только три центробанка без каких-либо оговорок и натяжек органично включены в систему государственного управления Сегодня в мире, согласно данным Банка международных расчетов и МВФ, имеется 157 центральных банков.

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