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ЧАСОВ ЯР: идут атаки сразу с трех направлений, подходы заминированы

ЧАСОВ ЯР: идут атаки сразу с трех направлений, подходы заминированы

Как сообщает Руслан Осташко, есть информация, что до границы Часова Яра остается 500 метров. Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщает о том, что штурмовикам российской армии осталось одно поле, чтобы выйти на окраины населенного пункта.

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