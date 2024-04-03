ЧАСОВ ЯР: идут атаки сразу с трех направлений, подходы заминированы

Как сообщает Руслан Осташко, есть информация, что до границы Часова Яра остается 500 метров. Военный обозреватель Юрий Подоляка сообщает о том, что штурмовикам российской армии осталось одно поле, чтобы выйти на окраины населенного пункта.
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