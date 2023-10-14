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Ринго Старр выпустил мини-альбом с друзьями

Ринго Старр выпустил мини-альбом с друзьями

Релиз мини-альбома Ринго Старра «Rewind Forward» состоялся 13 октября 2023 года. В пластинку вошли четыре трека, в записи которых приняли участи друзья и коллеги «битла» – Пол Маккартни (написал трек «Feeling The Sunlight»), бывшие участники Heartbreakers Майк Кэмпбелл и Бенмонт Тенч («Miss Jean»), гитарист Toto Стив Люкатер (написал «Shadows on the Wall» вместе с вокалистом Toto Джозефом Уильямсом), а также Джо Уолш, Стив Дудас, Лэнс Моррисон, Мэтт Биссоннетт, Торранс Кляйн, Уэстон Уилсон, Кипп Леннон и Марки Леннон.

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