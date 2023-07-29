⭐️Baldurs Gate 3 ✅STEAM RU⚡АВТОДОСТАВКА 0%

Покупая данный товар Вы получаете: ⚡️Быструю выдачу Игры на Ваш аккаунт ⚡️100% Гарантия на товар ⚡️Дубликат информации на Вашу почту ✔️Наш способ Удобен для каждого из покупателей ✔️Полную копию игры от Steam ✔️Игру можно активировать в России ✔️Полный доступ без каких-либо ограничений в игру Почему стоит выбирать нас? Самые низкие цены ключей Мгновенная помощь в случае возникновения проблем Все ключи поставляются от Steam напрямую Инструкция 1️⃣ Введите Вашу ссылку на Steam профиль в нужную графу 2️⃣ Оплатите всё по инструкции 3️⃣ Наш Бот добавится к Вам в друзья и передаст Вам игру 4️⃣ Играйте с удовольствием :) В случае вопросов, обязательно, пишите в Переписку с продавцом и мы Вам поможем .