Осужденный командир роты ВСУ Таранюк заявил о расстреле машины с гражданским

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за нападение на мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданскими, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии