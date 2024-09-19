Осужденный командир роты ВСУ Таранюк заявил о расстреле машины с гражданским

Командир роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Таранюк, которого приговорили к 29 годам колонии за нападение на мирных жителей в Донецкой народной республике (ДНР), признался в расстреле автомобиля с гражданскими, сообщает РИА Новости.