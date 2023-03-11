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«Мерседес» обратился к фанатам: «Больно, что болид не оправдал ожиданий. Мы уже трудимся, чтобы изменить курс сезона»

«Мерседес» выпустил заявление после неудачного Гран-при Бахрейна, обратившись к болельщикам. Льюис Хэмилтон занял пятое место, Джордж Расселл – седьмое.

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