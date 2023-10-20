Американские военные испытали робопса, оснащенного гранатометом 

Робот-пес Unitree Go1 с установленным на нем модифицированным гранатометом M72 / © USMC Подробности о робопсе и его испытаниях армией США не раскрывают, но аналитики портала The Drive отметили, что в качестве тестового экземпляра использовали китайского Unitree Go1, который можно приобрести в известных интернет-магазинах.