Давненько такого не было - вся территория Украины красная от воздушных тревог.Сообщается, что из акватории Черного моря были выпущены несколько "Калибров", которые сейчас активно маневрируют между несколькими областями Украины, а также дроны-камикадзе "Герань-2".
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