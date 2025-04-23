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Давненько такого не было - вся территория Украины красная от воздушных тревог

Давненько такого не было - вся территория Украины красная от воздушных тревог

Давненько такого не было - вся территория Украины красная от воздушных тревог.Сообщается, что из акватории Черного моря были выпущены несколько "Калибров", которые сейчас активно маневрируют между несколькими областями Украины, а также дроны-камикадзе "Герань-2".

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