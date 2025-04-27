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Минобороны: сержант Кузин ликвидировал снайпера ВСУ и спас позиции ВС РФ

Минобороны: сержант Кузин ликвидировал снайпера ВСУ и спас позиции ВС РФ

В зоне СВО на одном из возможных направлений наступления ВСУ сержант Максим Кузин под огнем БПЛА, минометов и артиллерии противника оборудовал минно-взрывные заграждения, а на обратном пути ликвидировал вражеского снайпера.

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