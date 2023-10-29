Катки в Петербурге откроют в ноябре

В Санкт-Петербурге начали заливать катки. Петербуржцы смогут покататься на коньках уже в ноябре. В воскресенье, 29 октября, рабочих заметили за заливкой льда в общественном пространстве «Новая Голландия» и в «Севкабель Порту».
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