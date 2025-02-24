Все уставшие от водки и весьма креплёных вин. Доставайте сковородки, вот и Масленица. БЛИН! Доброе утро) А что у вас сегодня на завтрак?🥞.
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Все уставшие от водки и весьма креплёных вин. Доставайте сковородки, вот и Масленица. БЛИН! Доброе утро) А что у вас сегодня на завтрак?🥞.