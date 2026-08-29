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Environmental Research: запрещенные антипирены остались в пыли, почве и еде

Environmental Research: запрещенные антипирены остались в пыли, почве и еде

Ученые выяснили, что вещества-антипирены, запрещенные около 20 лет назад, до сих пор загрязняют окружающую среду и продолжают попадать в организм человека — через пыль, почву, продукты и воздух помещений.

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