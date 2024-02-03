Мирные жители погибли в Сирии после авиаударов США

Ночью США заявили, нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке.фото: mod.gov.sy--> Несколько мирных жителей и военнослужащих погибли в результате авиаударов США по востоку Сирии, сообщает 3 февраля Министерство обороны Сирии.