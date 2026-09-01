30 гениальных идей, которые очень хотелось бы видеть в наших школах

Чтобы дети лучше учились, их нужно не принуждать, а заинтересовать. Эту истину уже, кажется, освоили не только любящие родители, но и руководители некоторых образовательных учреждений.
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