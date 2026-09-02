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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Родины» Диас об 1:3 от «Спартака»: «Мы провели хороший 1-й тайм против одной из сильнейших команд России, превзошли по хG. Но во 2-м получили гол, потом было тяжело отыграться»

Главный тренер « Родины »  Хуан Диас высказался о поражении от « Спартака » в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:3).

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