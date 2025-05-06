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В России предложили ввести статус «Дети Великой Победы» и дополнительные льготы

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить статус «Дети Великой Победы» для россиян, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и бывших несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны.

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