В России предложили ввести статус «Дети Великой Победы» и дополнительные льготы

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает установить статус «Дети Великой Победы» для россиян, родившихся с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года и бывших несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны.
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