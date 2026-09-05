Why Adam Beach's Det. Chester Lake Left Law & Order: SVU After Just One Season

Adam Beach could have had a long career as Detective Chester Lake on SVU, but the universe had other plans and the star moved on almost immediately.
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