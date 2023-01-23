Политолог Баширов заявил, что США вынуждены работать с Зеленским

Специалист в сфере политологии Марат Баширов поделился мнением о том, что лидер Соединённых Штатов Джозеф Байден вынужден продолжать сотрудничество со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским из-за того, что у него нет других вариантов.
Специалист в сфере политологии Марат Баширов поделился мнением о том, что лидер Соединённых Штатов Джозеф Байден вынужден продолжать сотрудничество со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским из-за того, что у него нет других вариантов.
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