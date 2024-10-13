Петербургские росгвардейцы направили гуманитарную помощь воинам и мирным жителям в зоне СВО

Туда вошли продукты, медицинские принадлежности и вещи первой необходимости Петербургские сотрудники Росгвардии присоединились к сбору гуманитарной помощи военнослужащим и мирным жителям, находящимся в зоне СВО, рассказали в пресс-службе Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.