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Закон и Порядок

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В Сирии праздник только начинается

В Сирии праздник только начинается

Я уже писал об этом кратко после падения Асада, но теперь больше данных, поэтому можно расписать и подробнее.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Золотой запас Асада это не деньги и золото, а ДОКУМЕНТЫ, ДОСЬЕ И ПР.. Вот он-то и есть то главное что нужно России.
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8 час.
Вадим Сиражев
Вот это мастер-пропагандон! Россия победила и насрать на Асада, которого наши войска и защищали - это же надо так из вернуться. Это как утверждать, что телохранитель красавчик, подумаешь убили хозяина, ведь сам то не пострадал ))) Турки и США скоро договорятся. И поделят Сирию. Даже если повезёт и базы РФ там останутся (за бешенную аренду, о которой нам не скажут), зачем они нам? Какие задачи они могут решить? Да они сами себя защитить не могут. Напомнить про Су-24, Ил и другие убийства, которые остались безнаказанными? Хваленое ПВО ни разу не помешало Израилю и США бомбить Сирию.
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7 час.
Александр Хироников
Да нет, пропагандон ты. Непонятно, у кого советником работаешь? На какой помойке.
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5 час.

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