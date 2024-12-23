В Сирии праздник только начинается

Вадим Сиражев

Вот это мастер-пропагандон! Россия победила и насрать на Асада, которого наши войска и защищали - это же надо так из вернуться. Это как утверждать, что телохранитель красавчик, подумаешь убили хозяина, ведь сам то не пострадал ))) Турки и США скоро договорятся. И поделят Сирию. Даже если повезёт и базы РФ там останутся (за бешенную аренду, о которой нам не скажут), зачем они нам? Какие задачи они могут решить? Да они сами себя защитить не могут. Напомнить про Су-24, Ил и другие убийства, которые остались безнаказанными? Хваленое ПВО ни разу не помешало Израилю и США бомбить Сирию.