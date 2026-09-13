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Газета.ру

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Nature: новый метод показывает обмен сигналами между органами в реальном времени

Nature: новый метод показывает обмен сигналами между органами в реальном времени

Ученые впервые смогли наблюдать «переговоры» клеток по всему телу живого организма в реальном времени, увидев неожиданные связи между удаленными друг от друга органами.

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