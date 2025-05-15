На треке «Женский взгляд» в рамках KazanForum состоялись презентации партнеров

В рамках проходящего в столице Татарстана KazanForum открылся трек «Женский взгляд». Третий год подряд он проходит по инициативе объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ из объединения «Мәрхәмәт-Милосердие», сообщает пресс-служба республиканского парламента.