На треке «Женский взгляд» в рамках KazanForum состоялись презентации партнеров

В рамках проходящего в столице Татарстана KazanForum открылся трек «Женский взгляд». Третий год подряд он проходит по инициативе объединения женщин-депутатов Государственного Совета РТ из объединения «Мәрхәмәт-Милосердие», сообщает пресс-служба республиканского парламента.
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