В Чувашии сотрудники ГИБДД доставили в больницу маму с ребенком, которому требовалась медицинская помощь

Вечером 5 августа экипаж отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Чувашии дежурил на трассе М-7 в Чебоксарском районе, где ввиду ремонтных работ было затруднено движение транспорта.
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