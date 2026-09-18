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Газета.ру

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За селфи и оценку рынков "Москва – на волне" горожанам начислят 500 баллов

За селфи и оценку рынков "Москва – на волне" горожанам начислят 500 баллов

Москвичам в рамках проекта «Город заданий» предложили поделиться мнением о рыбных рынках столицы. За успешное прохождение миссии участникам будут начислены 500 баллов программы лояльности «Миллион призов», сообщается на портале mos.

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