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Зачем женщинам большая грудь? Объясняют ученые

Зачем женщинам большая грудь? Объясняют ученые

У природы так заведено, что грудь у самок увеличивается только во время кормления потомства. Возможно, когда-то так было и у предков человека, но сегодня этот закон природы, на радость мужчинам, работает не всегда.

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YYYYYYY XXXXXXX
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