Живой Кавказ: ...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

В Майкопе возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из подразделений УФСИН

Следственным отделом по городу Майкоп следственного управления СК России по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении начальника ФКУ «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения» УФСИН России по Республике Адыгея.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх