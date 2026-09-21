Нигерия: ночной комендантский час в Гейдаме, штат Йобе, действует с 20:00 до 07:00 (19:00-06:00 по Гринвичу) и действует до дальнейшего уведомления.
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