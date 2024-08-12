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  • Ингерман Ланская
    камунизд ,перекрашенный в фашиста и обратно - это нормальный процесс для камуноидовАстраханского деп...
  • Eduard
    Вот сколько проэто пишут,но нет верят! Люди вы в пещерах живете?Мошенники развели...

На установку – полмиллиарда и 142 дня: сумеют ли в Астрахани установить новые остановочные павильоны в срок – вопрос

На установку – полмиллиарда и 142 дня: сумеют ли в Астрахани установить новые остановочные павильоны в срок – вопрос

Но транспортная реформа продолжается. В минувшую пятницу на заседании правительства Астраханской области был заслушан доклад облминтранса об итогах реализации транспортной реформы в первом полугодии 2024 года и планах дальнейшего развития системы общественного транспорта.

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