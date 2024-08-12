На установку – полмиллиарда и 142 дня: сумеют ли в Астрахани установить новые остановочные павильоны в срок – вопрос

Но транспортная реформа продолжается. В минувшую пятницу на заседании правительства Астраханской области был заслушан доклад облминтранса об итогах реализации транспортной реформы в первом полугодии 2024 года и планах дальнейшего развития системы общественного транспорта.
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