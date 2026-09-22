В Шереметьеве нашли почти 1 тыс. серебряных украшений в багаже

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Шереметьево обнаружили почти 1 тыс. серебряных украшений общей стоимостью 5 млн рублей в багаже пассажира из Китая.
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