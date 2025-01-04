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Беднар о травме Уэджвуда: «Судья сказал, что игра не была остановлена, потому что мы толкнули их парня на Скотта. Я ответил: «Мне насрать, он травмирован». Дайте свисток. Это вопрос безопасности игроков»

В матче между «Баффало» и «Колорадо» (5:6 ОТ) форвард «Сэйбрс» Зак Бенсон упал на ногу вратарю Уэджвуду после столкновения с нападающим «Эвеланш» Паркером Келли.

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