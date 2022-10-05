CNN: Белый дом «в панике» из-за планов РФ сократить добычу нефти

Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить союзников на Ближнем Востоке, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти на заседании членов ОПЕК+, которое состоится в Вене 5 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.
Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить союзников на Ближнем Востоке, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти на заседании членов ОПЕК+, которое состоится в Вене 5 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.
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