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CNN: Белый дом «в панике» из-за планов РФ сократить добычу нефти

Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить союзников на Ближнем Востоке, чтобы они проголосовали против сокращения добычи нефти на заседании членов ОПЕК+, которое состоится в Вене 5 октября, сообщает CNN со ссылкой на источники.

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