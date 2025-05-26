Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Противолодочный корабль ТОФ установил гидроакустический рубеж в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль «Советская Гавань», входящий в состав соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота, успешно выполнил комплекс морских элементов в акватории Японского моря.

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