Противолодочный корабль ТОФ установил гидроакустический рубеж в Японском море

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль «Советская Гавань», входящий в состав соединения кораблей охраны водного района главной базы Тихоокеанского флота, успешно выполнил комплекс морских элементов в акватории Японского моря.
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