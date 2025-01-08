Япония и Индонезия договорились возобновить тему экспорта боевых кораблей

Намерение продолжить двусторонние переговоры о поставках боевых кораблей из состава Морских сил самообороны Японии (MSDF) в военно-морской флот Индонезии подтвердили министр обороны Японии Гэн Накатани и глава оборонного ведомства Индонезии Сьяфри Сьямсоеддин, 8 января сообщает The Japan News.
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