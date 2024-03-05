Минобороны: атака на Россию может начаться с быстрого глобального удара

Против России может быть развернута воздушно-наземная или воздушно-морская операция, которая начнется с быстрого глобального удара и одновременно нескольких массированных ракетно-авиационных ударов, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны РФ.