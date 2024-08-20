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ЦБ планирует привязать страховые взносы банков к их надзорным рейтингам

ЦБ планирует привязать страховые взносы банков к их надзорным рейтингам

Размер взносов банков в Фонд обязательного страхования вкладов возможно привязать к уровню их надзорных рейтингов, рассказал «Известиям» директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

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