Axios: более 60 сенаторов США поддержали законопроект о санкциях против России

Инициатива республиканской и демократической партий о принятии нового пакета санкций против России, предложенного покойным сенатором Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ), получила поддержку 61 американского законодателя.
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