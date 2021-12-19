Происшествия

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А.И. Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове, в результате которого пострадали люди

А.И. Бастрыкину будет доложено о ходе проверки по факту ДТП с участием пассажирского автобуса в Саратове, в результате которого пострадали люди

Председатель Следственного комитета дал поручение руководителю СУ СК России по Саратовской области Говорунову А.

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