Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона Для того, чтобы организм не испытывал дефицит витаминов в зимнее время, а иммунитет мог противостоять сезонным простудным заболеваниям, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать в меню ряд обязательных продуктов.