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Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона

Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона

Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего рациона Для того, чтобы организм не испытывал дефицит витаминов в зимнее время, а иммунитет мог противостоять сезонным простудным заболеваниям, специалисты Роспотребнадзора рекомендуют включать в меню ряд обязательных продуктов.

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