Токаев провёл встречу с новым министром обороны

Глава Казахстана принял Даурена Косанова, который теперь возглавит оборонное ведомство страны.Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев убрал с поста министра обороны Руслана Жаксылыкова, вместо него 8 июня был назначен Даурен Косанов.
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