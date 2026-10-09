Задержанная в Казахстане по запросу России украинка смогла покинуть страну

Гражданка Украины Любовь Рожанская, которая 1 октября была задержана в Астане по запросу России и отпущена из-за истечения законного срока задержания, покинула Казахстан и направляется в Одессу.
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