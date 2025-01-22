Бесплатная четырёхкомнатная квартира за красивые глазки

Уточним - за красивые чёрные глазки. Конечно, вы слышали про эту нашумевшую историю (на фото, кстати не герои повествования - просто фотография из интернета) Кратенько напомню для тех, которые, может, не в курсе.
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