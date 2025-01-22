Политика как он...
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Политика как она есть

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Бесплатная четырёхкомнатная квартира за красивые глазки

Бесплатная четырёхкомнатная квартира за красивые глазки

Уточним - за красивые чёрные глазки. Конечно, вы слышали про эту нашумевшую историю (на фото, кстати не герои повествования - просто фотография из интернета) Кратенько напомню для тех, которые, может, не в курсе.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
И гражданство  раздают  за  взятки ,  и  квартиры  за  взятки.
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21 час.

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