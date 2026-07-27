НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

288 подписчиков

США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю

США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю

17 июля 2026 года 32-й дивизион безэкипажных надводных кораблей ВМС США (USVDIV-32) задействовал два «глобальных автономных разведывательных катера» (GARC) для проведения стрельб по списанному десантному кораблю USS Peleliu в рамках учений RIMPAC 2026 у берегов Гавайев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии