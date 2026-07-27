США показали удар катера-камикадзе GARC по списанному десантному кораблю

17 июля 2026 года 32-й дивизион безэкипажных надводных кораблей ВМС США (USVDIV-32) задействовал два «глобальных автономных разведывательных катера» (GARC) для проведения стрельб по списанному десантному кораблю USS Peleliu в рамках учений RIMPAC 2026 у берегов Гавайев.