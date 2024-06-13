Аналитик: через неделю-две индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что рублёвый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня после санкций США.