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Аналитик: через неделю-две индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям

Аналитик: через неделю-две индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман прокомментировал в беседе с RT информацию о том, что рублёвый индекс Мосбиржи упал ниже 3100 пунктов впервые с 3 июня после санкций США.

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