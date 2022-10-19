Депутаты предложили Минобрнауки провести тайное анкетирование студентов для выявления протестных настроений

Парламентарии убеждены, что это поможет «превентивно локализовать» эти проблемыПервый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила письмо министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.
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