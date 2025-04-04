Индийские ракеты на 90% состоят из местных комплектующих, но главу ISRO это не устраивает — он хочет добиться практически стопроцентной локализации

Глава Индийской организации космических исследований (ISRO), В. Нараянан (V. Narayanan), выступил с призывом к снижению зависимости от импорта электронных компонентов, критически важных для космической отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии