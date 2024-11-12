Вячеслав Федорищев встретился с «большим правительством» Самарской области

САМАРА, 12 ноября, ФедералПресс. Глава Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Москву и встретился с «большим правительством» региона – сенаторами РФ и депутатами Госдумы, которые представляют субъект.
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