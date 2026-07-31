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Пункт-А

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Арбитраж аннулировал претензии Роспотребнадзора к астраханским пивоварам

Арбитраж аннулировал претензии Роспотребнадзора к астраханским пивоварам

Арбитражный суд Астраханской области полностью удовлетворил иск ООО «Белуга Пиво», признав незаконными предписание, представление и административное постановление регионального Управления Роспотребнадзора.

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