"Россети" Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин в рамках Российской энергетической недели принял участие в сессии "Спроси у топа", где ответил на вопросы студентов ведущих вузов страны и победителей школьных проектов, сообщили в пресс-службе компании.