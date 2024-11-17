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Системы ПВО перехватили украинские БПЛА над регионом России

Системы ПВО перехватили украинские БПЛА над регионом России

Российские системы ПВО перехватили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) ВСУ над территорией Белгородской области, в то же время дежурные огневые средства уничтожили четыре безэкипажных катера в акватории Черного моря.

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